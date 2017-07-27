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За фактом вибуху будинку в Києві розпочато кримінальну справу

Четвер, 27 липня 2017, 00:36

Поліція почала кримінальну справу за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Слідчим відділом Голосіївського управління поліції зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 21:00 мешканці аварійного під'їзду були тимчасово відселені до родичів і гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У КМДА заявили, що жителі 19 квартир будинку, де сьогодні стався вибух, звернулися з проханням надати їм тимчасове житло.

 "За попередніми висновками експертів, необхідно буде повністю відселити другий під’їзд – це 36 квартир. Зараз мешканці 19 квартир звернулися з проханням надати їм тимчасове житло. З іншими мешканцями ведеться робота", - заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він додав, що період відселення стане остаточно відомий після висновків експертизи будівельної лабораторії.

Як відомо, вдень 26 липня в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі Києва стався вибух. Загинула жінка.

Теми: Київполіціянадзвичайна подія
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