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Поліція в Краматорську затримала двох бойовиків "ДНР"

Четвер, 27 липня 2017, 02:28

Краматорські поліцейські затримали двох бойовиків "ДНР".

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Один із затриманих, 22-річний краматорчанин, був зупинений під час проходження блокпоста. В ході онлайн-перевірки по базах даних МВС виявилося, що він перебував у лавах бойовиків.

Щодо другого затриманого працівники карного блоку отримали оперативну інформацію, яка після перевірки підтвердилася.

"Обидва місцевих мешканця пішли у лави бойовиків у травні 2014 року, підтримуючи ідею "руського миру" та в надії заробити грошей. Однак обіцяної платні так і не отримали. Вони чергували на блокпосту по вул. Магістральній, без зброї, здійснюючи незаконну перевірку автотранспорту та громадян. Крім того, вони виявляли осіб, які мали проукраїнську позицію", - йдеться в повідомленні.

Однак коли почалися обстріли міста, обидва зловмисники залишили ряди терористів і ховалися.

Зараз їм оголошено про підозру за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) КК України. Обидва підозрюваних визнають свою провину і співпрацюють зі слідством.

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяДНР
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