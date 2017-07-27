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На окупований Крим будуть мовити 5 українських каналів

Четвер, 27 липня 2017, 15:13

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення визначила телеканали для мовлення на окупований Крим.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

"27 липня Національна рада підбила підсумки конкурсу на багатоканальне мовлення з використанням 50 телевізійного каналу (стандарт DVB-T2) у с. Чонгарі Херсонської області й визначила п’ять телерадіоорганізацій, які мовитимуть на цьому ТВК", – йдеться в повідомленні.

Переможцями конкурсу стали телеканал "UА:КРИМ" (Національна суспільна телерадіокомпанія), Чорноморська ТРК, канал "ICTV" (ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія"), 5 канал (ПІІ ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ") та телеканал "Прямий" (ТОВ "Телеканал "Тоніс").

Територія мовлення включає с. Чонгар Херсонської області, міста Джанкой, Красноперекопськ і Джанкойський, Красноперекопський райони Автономної Республіки Крим

У Нацраді також зазначили, що загалом у конкурсі взяли участь 7 телеканалів, але СТБ і "Правда тут" не набрали відповідної кількості голосів.

"Член Національної ради Сергій Костинський також повідомив, що Український державний центр радіочастот виділив два додаткові цифрові канали, які незабаром також будуть виставлені на конкурс," – додають у Нацраді.

Костинський розповів, що планується створення ще одного мультиплексу для Криму, який буде розташований у смт Чаплинка Херсонської області.

Як відомо, 17 березня на Чонгарі відкрили телевежу для мовлення на Крим.

Софія Лукашова, для УП

Теми: Крим
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