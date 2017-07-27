Глава Запорізької ОДА заявляє про загрозу дестабілізації в регіоні

Голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль заявляє про загрозу дестабілізації ситуації в регіоні та спробу захоплення державної влади.

Як повідомляє в четвер прес-служба Запорізької ОДА, під час позачергової сесії Запорізької облради Бриль зробив офіційну заяву про злочин проти національної безпеки і діючої конституційної влади та попросив зареєструвати звернення, яке направлять президенту, генпрокурору і голові СБУ.

"Аналіз тенденцій та особливостей розвитку обстановки в регіоні свідчить про підготовку до проведення на території Запоріжжя і Запорізької області масштабних активних дій, спрямованих на підтримку насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну кордонів території або державного кордону України, а також фінансування зазначених дій", - сказав Бриль.

За його словами, керівники низки проросійських організацій проводять системну діяльність, спрямовану на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні.

"Так звані "фейкові" акції протесту проти утиску прав етнічних груп в Запорізькій області, спроби інформаційного висвітлення нібито перспективних шляхів і досягнень РФ щодо поліпшення життя квазіутворень ДНР/ЛНР є кампанією інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на формування вигідної російській стороні думки серед жителів міста й області", - підкреслив голова ОДА.

За його словами, ці та інші матеріали використовуються російськими пропагандистськими ЗМІ для створення негативного міжнародного іміджу України, розпалювання сепаратистських настроїв, спрямованих на порушення територіальної цілісності й недоторканності України.

Пізніше в цей день в ефірі 112 каналу Бриль уточнив, що мова йде не про конкретних чиновників, а про "управлінців політичних еліт партій "Опозиційний блок" і "Самопоміч".

За його словами, останні півроку представники вказаного депутатського корпусу "продовжують стромляти палиці в колеса діючої влади".

"І не з питань політичних, а з питань соціальних, на яких потім грунтується невдоволення громадян і точки соціальної напруги", - зазначив Бриль.

За його словами, представниками цих партій в обласній раді блокуються питання соціального розвитку і захисту соціально вразливих верств населення, чим створюються підстави для соціального невдоволення.

Бриль зазначив, що за інформацією СБУ, ці дії мають єдиний центр і єдине джерело фінансування і координації.

"Запорізька область є прикордонною, і я як представник президента України не допущу таких дій з дестабілізації ситуації в регіоні", - сказав він.

"На сьогоднішній день я поінформував і президента, і генерального прокурора України, і главу Служби безпеки України. І я думаю, що відображення моїх слів і фактів буде в кримінальному провадженні", - сказав глава Запорізької ОДА в ефірі телеканалу.

Інтерфакс-Україна