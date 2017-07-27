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Голова ВСУ передумав обиратися до оновленого Верховного суду

Четвер, 27 липня 2017, 23:34

Чинний голова Верховного суду Ярослав Романюк знявся з конкурсу до нового Верховного суду.

Відповідну заяву під час пленарного засідання зачитала Вища кваліфікаційна комісія суддів, повідомляє Радіо Свобода.

"Прошу припинити мою участь у зазначеному конкурсі, оскільки я маю намір подати заяву про відставку", – зачитав голова комісії Сергій Козьяков заяву Романюка.

У момент, коли принесли заяву Ярослава Романюка, вже зачитували рейтинг кандидатів і було оголошено, що Романюк перебуває у ньому на 25-му місці із 724,5 балами.

Комісія заяву Романюка задовольнила і припинила його участь.

Раніше під час тестування журналісти програми "Схеми" помітили, що нинішній голова Верховного суду України Ярослав Романюк просто під час написання письмової роботи виходив у коридор, щоб дати вказівки охороні, поспілкуватися із членом Вищої кваліфікаційної комісії та щось попити.

Вже після іспиту журналісти з’ясували, що голові ВСУ дісталося завдання, яке було схоже із тим, яке він міг особисто ухвалювати як суддя торік.

Спостерігаючи за проведенням конкурсу до Верховного суду, журналісти виявили низку порушень.

Нині ВККСУ розглядає питання про затвердження рейтингу кандидатів до нового Верховного суду.

Згідно з процедурою, комісія має направити рекомендації про призначення переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє їх на відповідність критеріям етики і доброчесності.

Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові, який має підписати указ і надати повноваження суддям.

Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду. Більшість претендентів, допущених Вищою кваліфікаційною комісією до конкурсу, – чинні судді з різних судів України.

"Українська правда" у Threads

Теми: кадриВерховний суд
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