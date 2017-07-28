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Палата представників США схвалила $1.6 млрд для стіни на кордоні з Мексикою

П'ятниця, 28 липня 2017, 10:11

Палата представників Конгресу США схвалила виділення $1.6 млрд на проект з будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє CNN.

27 липня Палата представників проголосувала за законопроект про витрати 1,6 мільярда доларів на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою.

Попри заяви президента США Дональда Трампа, що Мексика буде платити за стіну, підтриманий Палатою представників законопроект передбачає витрати гроші платників податків для будівництва стіни уздовж південно-західного кордону.

Законопроект підтримали 235 голосами, 192 - проти.

У січні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав директиву про будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою, розпочавши таким чином реалізацію однією зі своїх передвиборних обіцянок.

"Європейська правда"

Теми: СШАТрамп
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