У Барселоні електричка врізалась у перон: півсотні постраждалих

На Французькому вокзалі Барселони електричка врізалась у перон, внаслідок аварії постраждали 48 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo,

Зіткнення відбулося близько 7:05 за місцевим часом. Регіональний поїзд прибув із Сан-Вісенс-де-Кальдерса. Він не зумів загальмувати і врізався в перон.

Situación en estació de França por accidente tren @rodalies. SIN víctimas mortales. Fotos @guillem_sm pic.twitter.com/0ZawAAErhv — InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017

Інформації про загиблих немає. Внаслідок зіткнення постраждали 48 людей, п’ятеро з них – у важкому стані. 18 осіб госпіталізували. Серед поранених – водій потяга.

Imágenes del interior de Estació França - #Barcelona. Al menos 48 heridos @linformatiu_tve pic.twitter.com/1f7zxtScOr — InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017

Чому сталась аварія, поки не відомо.