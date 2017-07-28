В Узбекистані арештували доньку екс-президента Карімова

Генпрокуратура Узбекистану пред'явила звинувачення старшій доньці колишнього президента країни Гульнарі Карімовій за кількома статтями кримінального кодексу країни.



Про це повідомляє узбецька Генпрокуратура.

Карімовій пред'явлено звинувачення за ст. 168 (геноцид), 178 (посягання на життя президента Узбекистану), 182 (створення, керівництво або участь в екстремістській групі), 189 (привласнення або розтрата майна), 228 (порушення правил проведення операцій із цінними паперами), 243 (незаконне використання грошей банку) Кримінального кодексу.



"У відношенні неї обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", – зазначає відомство.

Звинувачення Карімовій пред'явлено, в тому числі, на підставі свідчень членів організованої злочинної групи, свідків, потерпілих, матеріалів перевірок діяльності підконтрольних організованій групі 14 фірм і 16 офшорних компаній, а також письмових і речових доказів, висновків експертиз.

За даними прокуратури, загальна сума завданої інтересам держави і громадян збитків за двома кримінальними справами становить 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн дол. США, 26,1 млн євро (всього в національній валюті - 3 трлн 746,8 млн сум).



Попередньо встановлено легалізовані активи організованої злочинної групи на території 12 країн: Швейцарії, Швеції, Великобританії, Ірландії, Франції, Німеччини, Іспанії, Росії, Латвії, ОАЕ, Гонконгу, на Мальті. Загальна сума – 1 млрд 394,1 млн дол., 63,5 млн євро, 27,1 млн фунтів і 18,5 млн франків.

"Компетентним органам іноземних держав спрямовано постанови слідчих органів про накладення арешту на вищевказані активи організованої злочинної групи", – повідомляє Генпрокуратура Узбекистану.



"На даний час тривають оперативно-слідчі заходи зі встановлення інших активів організованої злочинної групи і їх поверненню в Узбекистан", – додає відомство.



Раніше вироком Ташкентського обласного суду у кримінальних справах від 21 серпня 2015 року Карімова була засуджена до 5 років обмеження волі.

Справу про ухилення від сплати податків у діяльності ТОВ "Terra Group", ТОВ "Prime Media", ТОВ "Gamma Promotion" було порушено 24 жовтня 2013 року.



За версією слідства, Гульнара Карімова сприяла злочинній діяльності організованої групи, якою керував у період 2001-2012 років Содіков Н., а з січня по жовтень 2013 року – Мадумаров Р.



"Під контролем і за сприяння Карімової Г. члени організованої злочинної групи в період 2001-2013 років скоїли низку злочинів", – заявляє прокуратура.



Як відомо, 22 листопада 2016 року ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про смерть Гульнари Карімової, батька якої Іслам Карімов помер за пару місяців до цього.

"Интерфакс", "Українська правда"

