Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бій під Водяним забрав життя 1 бійця, ще 5 поранено в інших точках

П'ятниця, 28 липня 2017, 13:00

За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загинув один військовослужбовець та п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 28 липня.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водяного, 5 військовослужбовців дістали поранення", – сказав він

Зокрема, двоє бійців отримали поранення під час бойового зіткнення на Бахмутській трасі. Крім того, "санітарні втрати" ЗСУ понесли у районі Зайцевого, Авдіївки та Кримського. В останньому випадку боєць підірвався на невідомому пристрої.

 

На Бахмутській трасі бойовики о 7:40 ранку відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку захисників Новотошківського, а потім до 10 осіб рушили до опорного пункту ЗСУ – ті дали відсіч і вже за 15 хвилин ДРГ відступила, залишивши зброю та радіостанцію. За попередніми даними, 1 бойовика там убили, 1 поранили.

Потім у районі Бахмутської траси до кінця доби бойовики вчинили ще дві атаки до 15 хвилин кожна.

Вранці у Новоолександрівці була одна провокація вранці, а після 21-ї години у Попасній бойовики випустили 6 мінометних мін, а в Новозванівці відкривали вогонь із озброєння БМП. Ще один обстріл був на Світлодарській дузі після 22:00 із застосуванням бронетехніки.

Всього минулої доби на луганському напрямку противник порушив перемир’я 10 разів.

На донецькому напрямку за добу було 4 обстріли. Зокрема, у Новгородському обстріл тривав близько години, а в Авдіївці після 20-ї години – понад півтори години, випустили 15 мін.

На маріупольському напрямку було 8 обстрілів. Спершу противник був активним виключно на півдні - у Водяному та Широкиному, а ввечері – поблизу Павлополя та Талаківки. У Павлополі бойовики випустили 4 міни в бік ЗСУ, біля Водяного близько опівночі – теж.  

За оперативними даними, втрати бойовиків за минулу добу – 7 убитих та 8 поранених, при чому 6-ро загинули та 3-є отримали поранення в результатів вибуху невстановленого походження, сказав Лисенко.

Олена Рощенко, УП

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: