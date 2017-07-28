Бій під Водяним забрав життя 1 бійця, ще 5 поранено в інших точках

За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загинув один військовослужбовець та п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко на брифінгу 28 липня.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу Водяного, 5 військовослужбовців дістали поранення", – сказав він

Зокрема, двоє бійців отримали поранення під час бойового зіткнення на Бахмутській трасі. Крім того, "санітарні втрати" ЗСУ понесли у районі Зайцевого, Авдіївки та Кримського. В останньому випадку боєць підірвався на невідомому пристрої.

На Бахмутській трасі бойовики о 7:40 ранку відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку захисників Новотошківського, а потім до 10 осіб рушили до опорного пункту ЗСУ – ті дали відсіч і вже за 15 хвилин ДРГ відступила, залишивши зброю та радіостанцію. За попередніми даними, 1 бойовика там убили, 1 поранили.

Потім у районі Бахмутської траси до кінця доби бойовики вчинили ще дві атаки до 15 хвилин кожна.

Вранці у Новоолександрівці була одна провокація вранці, а після 21-ї години у Попасній бойовики випустили 6 мінометних мін, а в Новозванівці відкривали вогонь із озброєння БМП. Ще один обстріл був на Світлодарській дузі після 22:00 із застосуванням бронетехніки.

Всього минулої доби на луганському напрямку противник порушив перемир’я 10 разів.

На донецькому напрямку за добу було 4 обстріли. Зокрема, у Новгородському обстріл тривав близько години, а в Авдіївці після 20-ї години – понад півтори години, випустили 15 мін.

На маріупольському напрямку було 8 обстрілів. Спершу противник був активним виключно на півдні - у Водяному та Широкиному, а ввечері – поблизу Павлополя та Талаківки. У Павлополі бойовики випустили 4 міни в бік ЗСУ, біля Водяного близько опівночі – теж.

За оперативними даними, втрати бойовиків за минулу добу – 7 убитих та 8 поранених, при чому 6-ро загинули та 3-є отримали поранення в результатів вибуху невстановленого походження, сказав Лисенко.

Олена Рощенко, УП