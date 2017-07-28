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На Дніпропетровщині вагони зійшли з рейок: 9 потягів прямують в обхід

П'ятниця, 28 липня 2017, 14:06

Залізничники піднімають вантажні вагони, що зійшли з рейок на станції Синельникове-2, а низка пасажирських поїздів та електропоїздів прямують зміненим маршрутом.

Про це 28 липня інформує прес-служба "Укрзалізниці".

Повідомляється, що о 00:56 на станції Синельникове-2 регіональної філії "Придніпровська залізниця" зійшли з рейок п’ять вагонів, навантажених листовим металом.

Внаслідок інциденту закрито для руху поїздів дільницю Нижньодніпровськ-Вузол-Синельникове-2.

Низка пасажирських поїздів та електропоїздів південного та східного напрямків курсують зміненим маршрутом – через станції Новомосковськ та Павлоград. 

Зокрема, змінили маршрут курсування такі пасажирські поїзди: № 84 Київ – Маріуполь, № 104 Київ – Маріуполь, № 12 Київ – Новоолексіївка, № 228 Київ – Бердянськ, № 88 Ковель – Новоолексіївка, № 188 Львів – Бердянськ, № 796 Дніпро – Харків, № 282 Київ – Генічеськ, № 80 Київ – Новоолексіївка. Уже прибули на кінцеву станцію поїзди № 92 Одеса – Костянтинівка з затримкою на 47 хвилин, № 189 Генічеськ – Дніпро із затримкою  на 1 годину 52 хвилин.

Окрім цього, прямують зміненим маршрутом та затримуються в дорозі 5 приміських електропоїздів.

ПАТ "Укрзалізниця" попросила вибачення у пасажирів за незручності.

Українська правда

Теми: залізниця
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