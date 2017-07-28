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Помічник посадовця МВС причетний до вимагання понад 1,5 млн грн

П'ятниця, 28 липня 2017, 14:32

Правоохоронці затримали двох громадян, які у змові з помічником посадовця Міністерства внутрішніх справ вимагали від представника підприємства понад 1,5 мільйона гривень.

Як повідомляє Генеральна прокуратура, один із затриманих 27 липня – заступник керівника громадської організації, але ні імена, ні назву організації "Українській правді" в ГПУ не назвали.

За даними ГПУ, згадані особи "із застосуванням погроз життю та здоров’ю представнику суб’єктів господарювання вимагали та одержали від нього частину неправомірної вигоди в сумі 785 тисяч гривень".

Вони обіцяли сприяти притягненню до кримінальної відповідальності працівників Фіскальної служби у Києві, які перешкоджали підприємству потерпілого, а також допомогти повернути гроші за поставку начебто неякісної продукції виробничо-технічного призначення шляхом "фізичного та психологічного тиску на службових осіб одного з товариств".

Під час спецоперації, крім викриття та затримання цих злочинців, також "проведено 13 обшуків з метою документування протиправної діяльності підозрюваних", інформує ГПУ.

Заступнику керівника ГО та його спільнику 27 липня повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 КК, тобто вимагання за змовою групою осіб, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало значної шкоди потерпілому, а також одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення чиновника, поєднане з вимаганням.

І помічнику посадової особи МВС повідомили про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Затримання здійснювали працівники управління з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління та управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ, а також головного управління з боротьби з корупцією та оргзлочинністю Служби безпеки України.

Ще проводять інші невідкладні слідчі дії.

Суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

Досудове розслідування контролює керівництво Генпрокуратури.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСГенпрокуратура
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