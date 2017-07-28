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Посла США викликали в МЗС Росії

П'ятниця, 28 липня 2017, 15:03

Посла США в Росії Джона Теффта викликали в п'ятницю в Міністерство закордонних справ Росії, де заступник голови відомства Сергій Рябков передав йому текст заяви МЗС РФ про заходи у відповідь щодо американських дипломатів.

Про це повідомили в російському МЗС, передає ТАСС.

"28 липня в МЗС Росії був викликаний посол США Джон Теффт, якому було передано текст заяви МЗС Росії про рішення, прийняті відносно персоналу американських дипломатичних представництв і їх об'єктів, а також вручено відповідні дипломатичні ноти", – йдеться в повідомленні.

МЗС РФ у п'ятницю розповсюдив заяву, прийняту у відповідь на розширення антиросійських санкцій з боку США.

Зокрема, в ній ідеться про те, що Росія скорочує чисельність американських дипломатів до 455 осіб і закриває доступ з 1 серпня до посольської дачі в Срібному Бору.

27 липня Конгрес США завершив процедуру голосування по новому закону, який посилює рестриктивні заходи щодо Росії.

Теми: санкціїСШАРосія
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