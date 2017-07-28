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Військовий ЗСУ отримав поранення неподалік Мар’їнки

П'ятниця, 28 липня 2017, 19:27

Один український військовий у п'ятницю отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО, зазначаючи, що кількість обстрілів з боку незаконних збройних формувань не зменшилась у порівнянні з минулими днями.

"Зранку бойовики з гранатометів і стрілецької зброї били по нашому опорному пункту неподалік Мар’їнки, що на Маріупольському напрямку. Внаслідок цього обстрілу один наш військовий отримав поранення", - сказано у повідомленні.

Крім того, близько 8 години, із озброєння БМП бойовики відкривали вогонь по Талаківці. Також під мінометним ворожим вогнем опинились українські позиції у Гнутовому.

"На Луганському напрямку бойовики застосовували міномет у районі Новотошківського. А на Донецькому напрямку упродовж години били з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів по українських бійцях у Кам’янці", - зазначили у прес-центрі АТО.

"За нашими оперативними даними, лише за минулу добу загинуло щонайменше 7 бандитів, ще 8 отримали поранення. Точні вогневі відповіді української армії змусили бойовиків терміново укріплювати позиції, обговорюючи навіть захист від повітряних ударів", - додали у штабі.

Українська правда

Теми: АТО
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