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Трамп змінив голову апарату Білого дому

Субота, 29 липня 2017, 01:58

Президент США Дональд Трамп змінив голову апарату Білого дому Райнса Прібуса.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер цю посаду буде займати відставний генерал Джон Келлі.

"Я радий повідомити вам, що я тільки що призначив генерала/міністра Джона Ф. Келлі головою адміністрації Білого дому. Він великий американець", - написав Трамп в Twitter.

Президент США також подякував Прібусу за службу.

"Я хотів би подякувати Райнсу Прібусу за його службу і відданість своїй країні. Ми багато зробили, і я пишаюся ним!", - зазначив Трамп.

Видання пише, що Трамп змінив Прібуса в той же день, коли новий директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі назвав його "параноїдальним шизофреніком" і пообіцяв сприяти його відставці.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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