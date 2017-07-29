Трамп змінив голову апарату Білого дому
Президент США Дональд Трамп змінив голову апарату Білого дому Райнса Прібуса.
Про це повідомляє Reuters.
Тепер цю посаду буде займати відставний генерал Джон Келлі.
"Я радий повідомити вам, що я тільки що призначив генерала/міністра Джона Ф. Келлі головою адміністрації Білого дому. Він великий американець", - написав Трамп в Twitter.
I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017
Президент США також подякував Прібусу за службу.
"Я хотів би подякувати Райнсу Прібусу за його службу і відданість своїй країні. Ми багато зробили, і я пишаюся ним!", - зазначив Трамп.
I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017
Видання пише, що Трамп змінив Прібуса в той же день, коли новий директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі назвав його "параноїдальним шизофреніком" і пообіцяв сприяти його відставці.