Штаб: У зоні АТО 1 військовий загинув, 6 зазнали поранень

У суботу бойовики обстріляли сили АТО поблизу Красногорівки, внаслідок чого один військовий ЗСУ загинув, 6 отримали поранення.

Про це повідомили ввечері 29 липня у прес-центрі штабу АТО.

"На Маріупольському напрямку близько 8:00 злочинці вдарили зі 120-мм міномету по позиціях сил АТО на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту, в результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню", - зазначили у штабі.

Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксовано неподалік Новотошківського, де було відкрито вогонь з гранатометів.

Українська правда