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В СБУ розповіли про реальну кількість скарг на свої дії

Субота, 29 липня 2017, 20:53

У другому кварталі 2017 року до Ради бізнес-омбудсмена  надійшло лише 8 скарг на дії СБУ.

Про це заявили у Службі безпеки України 29 липня.

Згідно з повідомленням СБУ, інформація про суттєве збільшення кількості скарг на дії СБУ у поточному році є викривленою, а її поширення є "спробою дискредитації СБУ шляхом формування у суспільстві хибного уявлення щодо неіснуючого тиску СБУ на представників бізнесу". 

 
 
 

В СБУ підкреслили, що у повідомленнях "акцентують увагу аудиторії на відсотковому зростанні таких звернень у II кварталі поточного року, проте замовчують, що кількість скарг на СБУ за цій період склала усього 8 (за січень-березень поточного року - 5)". Також в СБУ послалися на звіт Ради бізнес-омбудсмена в Україні про діяльність Ради у 2 кварталі поточного року. 

"Кожний подібний випадок перебуває на контролі керівництва СБУ, а між Службою та Радою бізнес-омбудсмена в Україні налагоджена ефективна взаємодія. Є показовим, що кількість випадків оскарження підприємцями дій представників СБ є найменшою серед всіх правоохоронних, державних та місцевих органів влади, а за окремими структурами – у десятки разів", - підкреслили в СБУ. 

Як відомо, бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що кількість скарг на Службу безпеки України збільшилася на 60% у другому кварталі 2017. За його даними, найчастіше бізнес скаржився на Державну фіскальну службу та прокуратуру.

Нагадаємо, останнім часом СБУ проводила обшуки в "Укргазвидобуванні", "Укрзалізниці" та багатьох інших компаніях.

Українська правда 

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Теми: СБУ
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