Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-глава Нацполіції Деканоїдзе повернула грузинське громадянство

Субота, 29 липня 2017, 21:44

Екс-глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе повернула грузинське громадянство.

Про це вона повідомила ввечері 29 липня в ефірі телеканалу "112 Україна". 

"У мене не було іншого громадянства, окрім українського. За кілька місяців,  як я залишила посаду (глави Нацполіції), я подала заяву президенту Грузії і отримала вдруге грузинське громадянство. Я народилася в Грузії, тому за законом це можна", - зазначила Деканоїдзе.

"Я беру дуже активну участь у грузинській політиці після того, як президент Грузії повернув мені громадянство", - зазначила вона. 

Як відомо, після призначення главою Нацполіціі в Україні Деканоїдзе позбавили громадянства Грузії, попри норму закону України "Про громадянство", що дозволяє працювати на держслужбі два роки зі збереженням двох паспортів. 

Теми: Грузіягромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: