Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Kaspersky Lab" готові доводити США, що не пов’язані з Кремлем

Понеділок, 3 липня 2017, 10:05

"Лабораторія Касперського" готова розкрити владі США вихідний код програми, аби розвіяти підозри американської влади щодо зв’язків компанії з російським Кремлем.

Про це заявив виконавчий директор "Kaspersky Lab" Євген Касперський виданню "The Associated Press".

"Якщо США потребують, ми зможемо розкрити вихідний код", – сказав він.

Євген Касперський додав, що він готовий свідчити і перед американськими законодавцями.

"Все, що я можу зробити, щоб довести, що ми не поводимося зловмисно, я буду робити", - заявив він.

Касперський готовий перенести частину своєї дослідницької роботи до США, щоб розвіяти чутки, які, за його словами, виникли вперше понад 20 років тому через професійну заздрість.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне програмне забезпечення. У Сполучених Штатах Америки цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік.

В Україні ЗАТ "Лабораторія Касперського", зареєстроване в Москві, перебуває під санкціями з 2015 року. Компанія фігурує і в оновленому 16 травня 2017 року санкційному списку.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАтехнологіїінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Росія
В Алтайському краї РФ готують наркозалежних і хворих на гепатит контрактників – штаб
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: