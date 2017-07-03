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ГПУ буде захищати інтереси Марківа в Італії – Єнін

Понеділок, 3 липня 2017, 12:51

Завдання Генеральної прокуратури України у справі затриманого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, в тому, щоб забезпечити захист його законних інтересів в судовому процесі.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо як з адвокатом Марківа, так і з правоохоронцями... Завдання захисту Марківа, в якій ми співпрацюємо з СБУ (веде слідство) і Нацгвардією (де служить Марків) їм допомагаємо - надати докази непричетності Марківа до вбивства Роккелле", - сказав Єнін в понеділок.

Він зазначив, що Генпрокуратура України зі свого боку уважно відстежує, щоб судовий процес в Італії був максимально прозорим, а докази обвинувачення - допустимими і неупередженими.

"Наше спільне завдання - забезпечити захист законних інтересів Марківа в Італії. У цьому ми як правоохоронці співпрацюємо з захистом Марківа", - розповів він.

Єнін також підтвердив, що вранці у вівторок, 4 липня, планується судове засідання з метою обрання запобіжного заходу Марківа.

"Ми активно допомагаємо адвокату наданням інформації, яка могла б посилити їх позиції в суді", - сказав заступник генпрокурора.

Він також зазначив, що у Марківа два адвоката: перший - безкоштовно наданий Італійським державою, другий - Раффаеллі Делла Валле.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України, заступника командира взводу батальйону оперативного призначення  ім.Кульчицького Віталія Марківа за підозрою у нібито причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську.

Як заявив заступник генпрокурора України Євген Єнін, ГПУ звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази вини Марківа або його негайного звільнення.

Україна розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італіі Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова.

За даними НГУ,  у 2014 році у батальйоні ім.Кульчицького, в якому служив Марків, в наявності не було жодного міномета, від обстрілу з яких і загинули Рокеллі та Миронов. 

За даними слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. 

Як заявили 2 липня в МВС, проти затриманого Марківа свідчив французький журналіст, який вказав на його можливу причетність до вбивства фоторепортера Рокеллі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураІталіяАТОДонбас
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