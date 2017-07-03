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Дейдей на звинувачення ГПУ: Грузини не повинні керувати нашою країною

Понеділок, 3 липня 2017, 13:15

Народний депутат  Євген Дейдей запевняє, що підозра в незаконному збагаченні щодо нього фейкова і є тиском на нього, як народного депутата з боку Національного антикорупційного бюро.

Про це він сказав під час засідання регламентного комітету Верховної Ради у понеділок.

Дейдей назвав заступника глави НАБУ Гізо Углаву своїм "ворогом".

"Ви знаєте, як в Одесі ми боролися з грузинською мафією... Зараз, коли ми змогли їх всіх звідти вигнати, така виходить розправа. Так не повинно бути, Юрій Віталійович.
Грузини не повинні правити у нас в країні", - заявив нардеп.

Як відомо, Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".

Валентина Романенко, УП

 

"Українська правда" в Threads

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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