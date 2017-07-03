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У НАТО побачили нову загрозу для України від РФ

Понеділок, 3 липня 2017, 13:29

У НАТО побоюються, що заплановані російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть серйозно погіршити ситуацію в Україні.

Про це заявив керівник відділу оборонних можливостей директорату оборонної політики НАТО Ендрю Бадда на семінарі Роуза-Рота "Безпека і стабільність в Україні та Чорноморському регіоні" в Києві в понеділок.

"Кавказ-2012" (командно-штабні навчання Південного військового округу, які відбувалися 17-23 вересня 2012 року у Збройних силах Росії) допоміг росіянам захопити частину території Грузії, тому навчання "Захід-2017" викликають стурбованість на Заході, оскільки це може серйозно вплинути на ситуацію щодо України", - цитує його "Інтерфакс-Україна".

За словами Бадди, навчання "Захід-2017" передбачають "серйозні масштабні переміщення сил залізницею" та інші заходи, що не можуть не викликати побоювань.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Литви казав, що НАТО слідкуватиме за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2017", які пройдуть восени.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на VIII сесії Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та Литви у Варшаві заявляв, що навчання "Захід-2017" можуть бути використані для прямої агресії або диверсійних дій проти України.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає, що на цих навчаннях будуть відпрацьовуватися наступальні операції в європейському напрямку, зокрема на Литву й Польщу.

Теми: НАТОРосіяБілорусьармія
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