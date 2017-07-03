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Луценко посварився з Пинзеником і послав його до "спонсора"

Понеділок, 3 липня 2017, 15:55

Генпрокурор Юрій Луценко розкритикував роботу регламентного комітету і особисто його голови нардепа від "Народного фронту" Павла Пинзеника.  

У перепалку з ним Луценко вступив після засідання регламентного комітету.

Він почав сперечатися із головою комітету Павла Пинзеника, які засудив слова Луценка про "депутатів-квітів".

"Перетворіть депутатів в рослин, хай вони виконують вашу волю і не випендрюються", - сказав Пинзеник.

"Ви перетворили їх в кактусів, яких не можна чіпати, тому що ви на комітеті, не виходячи у Верховну Раду, вирішили, що ви знаєте краще закон ніж всі інші. Ви не суд, ви тут маєте робити технічні речі - передавати ці документи на розгляд зали Верховної Ради", - сказав йому Луценко і додав: "Ідіть уже до спонсора".

Пізніше він сказав, що комітет "явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав на запитання слідчого, або детектива так само як будь-які інші громадяни України".

"Головуючий (Пинзеник – ред.) завчасно приготувався позбавити Верховну Раду права розглянути моє подання", - сказав Луценко.

"Якщо на наступних розглядах буде застосована тактика відправляти справи назад, а не висловлюватися "за" чи "проти", це буде означати узурпацію комітетом права розгляду подання генерального прокурора у залі ВР", - сказав Луценко, додавши, що цю проблему можливо прийдеться вирішувати обранням "повноцінного голови регламентного комітету".

Як відомо, у понеділок Регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Генеральна прокуратура просила Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Олександр Шумілін, УП         

Теми: прокуратураЛуценкоВерховна Рада
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