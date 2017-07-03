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ГПУ зняла з Рибалка підозру в несплаті податків

Понеділок, 3 липня 2017, 22:33

Генпрокуратура зняла з народного депутата Радикальної партії Сергія Рибалка підозру в несплаті податків.

Про це генпрокурор сказав в інтерв'ю "5 каналу".

Він зазначив, що правоохоронці мали претензії до депутата щодо можливої ​​несплати податків.

Наразі, за словами Луценка, підозри зняті.

"У випадку з більшістю депутатів ми не бачимо несплати (податків). У тому числі такої проблеми немає у депутата Рибалки", - повідомив генпрокурор.

У той же час він зазначив, що триває розслідування законності діяльності фірм, які належать членам сім'ї Рибалки.

Як відомо, 12 квітня Генеральна прокуратура допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка у справі про можливу несплату податків.

23 чевня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

У квітні правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалки.

Раніше в жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції,направляючи за кордон частину виручки, зібраної з українців.

Українські новини

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛяшко Олег
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