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Гройсман запевняє, що стабільності Приватбанку нічого не загрожує

Понеділок, 3 липня 2017, 23:02

Прем'єр Володимир Гройсман стверджує, що стабільності Приватбанку нічого не загрожує.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Стабільності Приватбанку сьогодні нічого не загрожує. Він є абсолютно стабільним банком", - сказав Гройсман.

За його словами, аудитори повинні надати фінальний звіт, після чого буде рішення про дії стосовно колишніх власників банку.

Як відомо, Національний банк заявив, що колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали зобов'язання з реструктуризації кредитів Приватбанку.

Термін добровільної реструктуризації закінчився 1 липня 2017 року.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Протягом червня Коломойський подав до суду серію позовів, направлених проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

Як повідомлялося, після звернення екс-голови правління державного Приватбанку Олександра Шлапака про махінації в банку напередодні націоналізації, Генпрокуратура, НАБУ і САП почали розслідування і заарештували ліквідне майно Приватбанку і пов'язаних з ним структур.

Станом на середину листопада 2014 року найбільшими акціонерами банку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (кожен володів по 36,9781%), а також кіпрська Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

Читайте також: Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав.

Українська правда

Теми: ГройсманПриват
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