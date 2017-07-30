США вимагають екстрадиції з Іспанії російського хакера

США вимагають екстрадиції з Іспанії Петра Левашова, російського хакера із псевдонімом Peter Severa, який провів майже два десятиліття на передовій російської кіберзлочинності.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зараз 36-річний Петро Левашов, який, як стверджується, є першопроходцем спаму, перебуває під вартою в Іспанії, чекаючи екстрадиції до Сполучених Штатів.

Іспанський адвокат Левашова Маргарита Рєпіна нещодавно заявила інформагентству Associated Press, що екстрадиція її клієнта до Сполучених Штатів є абсолютно невизначеною.

Дружина Левашова, Марія, рішуче оголосила про невинність чоловіка, стверджуючи, що він більше бізнесмен, ніж програміст, і щоразу, коли вона помічала його за комп'ютером, він грав у відеоігри.

"Я вірю, що буде виявлено, що це все є помилкою", – сказала вона.

У відповідь на запитання про зв’язки Левашова з російським урядом, вона сказала: "Я не дружина, яка все знає про свого чоловіка".

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії.