Погода: 1 серпня спека повертається

Найближчої доби в Україні - переважно без опадів, у східних областях місцями невеликий дощ, температура вдень 25-30°, на Прикарпатті та Закарпатті 31-33°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.



У Києві - без опадів, температура повітря вночі 14-16°, вдень 27-29°.





1 серпня - суха спекотна погода, вночі 14-20°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-34°, на Закарпатті місцями 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві – без опадів, температура повітря вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Вдень 30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.



Інтерфакс-Україна