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У Сомалі під час атаки бойовиків загинули 24 людини

Понеділок, 31 липня 2017, 05:37

30 липня в Сомалі в результаті бойових зіткнень між бойовиками-ісламістами угруповання Аль-Шабаб і миротворцями Африканського союзу загинули 24 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що бойовики Аль-Шабаб атакували конвой миротворчої місії Африканського союзу приблизно в 140 км на північний захід від Могадішо.

В результаті загинули 24 людини, серед яких 23 миротворця і один сомалійський військовий.

При цьому прес-секретар Аль-Шабаб Абдіас Абу Мусаб заявив, що у них "39 трупів солдатів і миротворців, включаючи командира". Агентство відзначає, що перевірити цю інформацію неможливо.

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