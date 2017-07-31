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Луценко не відреагував на заяву про злочин його заступника – Горбатюк

Понеділок, 31 липня 2017, 14:26

Генеральний прокурор Юрій Луценко досі не відреагував на заяву про злочин свого заступника з питань слідства Юрія Столярчука.

Про це керівник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк, який і подав заяву, повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Я написав заяву 21 липня. Термін розгляду для заяви про злочин – 24 години. На даний час реакції на неї немає", – сказав він.

Горбатюк уточнив, що у заяві виклав інформацію про систематичне використання Столярчуком своїх повноважень для зміни слідчих підрозділів, аби таким чином усунути слідчих, котрі не виконують вказівки, спрямовані на уникнення відповідальності фігурантами кримінальних справ.

Керівник Департаменту спецрозслідувань вважає, що дії заступника генпрокурора підпадають під дію ст. 343 ККУ – втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою прийняття неправомірних рішень. Також Горбатюк апелює до ст. 43 КК, відповідно до якої він не може виконувати "злочинні накази" Столярчука.

За словами Горбатюка, саме тому він не передає Головному слідчому управлінню ГПУ дві кримінальні справи щодо голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, як того вимагає заступник генпрокурора з питань слідства.

У свою чергу, Столярчук поскаржився у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на невиконання Горбатюком його рішення про передачу зазначених кримінальних справ.

Як відомо, Горбатюк 27 липня заявив, що протягом останнього року Столярчук забрав у Департаменту спецрозслідувань 7 кримінальних проваджень. Серед них – провадження щодо екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка, стосовно суддів Апеляційного суду Києва, а також щодо продажу приміщень МінАПК за часів Олександра Присяжнюка.

Теми: ГенпрокуратураЛуценко
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