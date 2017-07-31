Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Новотошківці бойовики поранили бійця АТО

Понеділок, 31 липня 2017, 18:20

Від початку доби проросійські бойовики тричі порушили перемир'я в зоні АТО.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Так, з опівночі і до 18 години зафіксовано 3 випадки порушення перемир’я. Близько 1 ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші", - йдеться у повідомленні.

"А о 12.45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми", - заявили у штабі.

Там також вказується, що вже декілька днів "денне затишшя після 18 години закінчується і ворог суттєво активізує збройні провокації".

Українська правда

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: