Медведчук просуває закони про статус Донбасу та референдум - журналісти

Нардеп від "Опозиційного блоку" Василь Німченко спільно з лідером громадського руху "Український вибір" та кумом російського президента Віктором Медведчуком розробляє законопроекти, які стосуються статусу Донбасу.

Це випливає з коментарів Німченка журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Коментуючи питання, що пов'язує Німченка з Медведчуком, нардеп заявив: "Оскільки я підтримую ідеї, підтримую розуміння вирішення суспільних питань, підтримуючи його (Медведчука) громадянську позицію у ці тяжкі для суспільства часи, я співпрацюю з ним на цій ниві... В научно-правовому аспекті, і в ідейному також... Ми розробляємо законопроекти".

"Ми вийшли з законопроектом, як нам врегулювати положення (статус) Донецька і Донбасса, як захистити територіальні громади, їх об’єднавши знову і давши їм можливість виконувати конституційне право, гарантоване ст. "Право громадян на самоуправління", - повідомив Німченко.

За словами нардепа, які не увійшли у випуск програми та були надані УП журналістами "Bihus.info", разом з Медведчуком було розроблено законопроект про всеукраїнський референдум.

"Ми написали законопроект про всеукраїнський референдум і місцевий ... Ми розробляли законопроекти про боротьбу з корупцією", - повідомив Німченко і зазначив, що "з'явиться кодекс боротьби проти корупції".

За його словами, в "Опозиційному блоці" він "представлений "Українським вибором".

"Я у громадській організації, не в партії, я безпартійний. Але представлений "Вибором", громадською організацією в Опозиційному блоці", - повідомив Німченко.

Як зазначають журналісти, Німченко є одним з нардепів, хто відвідує офіс громадського руху Медведчука "Український вибір" у Києві. Серед тих, кого помітили журналісти серед відвідувачів офісі руху - нардепи від "Оппоблоку" Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович і Тарас Козак.

За даним Bihus.info, Медведчук в Україні не є прямим власником жодної з бізнесових структур, однак сфери його впливу пов'язані з низкою активів.

Зокрема йдеться про причетність Медведчука до газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування", з якою його можуть пов’язувати нардепи від "Оппоблоку" Тарас Козак та Нестор Шуфрич.

Шуфрич тривалий час був бенефіціаром "Нафтогазвидобування". На думку директора компанії Олега Семінського, у 2003-2004 рр, коли Медведчук був главою АП, він сприяв компанії в отриманні ліцензій на видобуток газу.

У частці Шуфрича в "Нафтогазвидобуванні" була і частка Медведчука, вважає Семінський. Також, за його словами, Медведчук може стояти за кіпрським офшором Wolford Holdings Limited, на який до 2013 року були записані близько 17% акцій "Нафтогазвидобуання".

Потім частки в "Нафтогазвидобуанні" почав скуповувати ДТЕК Ріната Ахметова і тепер сконцентрував понад 70%, а Wolford Holdings Limited записана на DTEK OIL&GAS B.V. Ахметова і офшор з Белізу "Bіenville Holdings Limited".

Козак має у будинку на Великій Васильківській, 23-Б, де розташований офіс "Українського вибору", приймальню нардепа та літає разом з Медведчуком приватним літаком з Москви до Києва. Козак є міноритарним власником компанії "Тедіс Україна", де має частку через дві кіпрські фірми "Havanor Management Limited" та "Turul Investments Limited". Сам Козак визнав, що є номінальним власником цих фірм.

"За даними ЛІГА.нет, "Тедіс Україна" на вітчизняний ринок привів Віктор Медведчук. У компанії це спростовували", - зазначає Bihus.info.

При цьому ГПУ встановила, що гроші з "Тедісу" виводилися й на структури з орбіти Медведчука-Козака, у т.ч. на "Північно-Східнодобувну компанію", директором якої записаний екс-керівник Козака Микита Поз.

"Тарас Козак, Микита Поз і фірми, від імені яких вони діють, пов’язують Медведчука ще з низкою бізнесових активів: поставками в Україну вугілля, яке за своїми властивостями відповідало вугіллю з непідконтрольних шахт Донбасу, мережею заправок і нафтопроводом "Прикарпатзападтранс" та новими постачальниками російського скрапленого газу", - йдеться у розслідуванні.