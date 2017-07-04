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ГПУ відкрила справи за доведення Приватбанку до банкрутства - Шлапак

Вівторок, 4 липня 2017, 11:50
ГПУ відкрила справи за доведення Приватбанку до банкрутства - Шлапак

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення Приватбанку до банкрутства.

Про це заявив на підсумковій прес-конференції глава банку Олександр Шлапак.

"Сьогодні ГПУ за представленими нами даними відкрила кілька кримінальних справ за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до банкрутства", - сказав глава банку.

Прізвища осіб, на яких відкриті справи, Шлапак не уточнив.

Економічна правда

Теми: ПриватГенпрокуратура
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