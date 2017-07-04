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ВККС визнала недоброчесними трьох суддів

Вівторок, 4 липня 2017, 17:04

Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала недоброчесними трьох суддів. 

Про це 4 липня повідомив адвокат і активіст Роман Маселко, посилаючись на результати розгляду висновків "Громадського ради доброчесності".

Зокрема йдеться про голову Харківського апеляційного адмінсуду Геннадія Бершова, суддю Вищого адмінсуду, кандидата  на посаду судді ВСУ Миколу Мойсюка та суддю Солом’янського райсуду Людмилу Кізюн. 

"ВККС погодилась з висновком "Громадської ради доброчесності" про визнання недоброчесним голови Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадія Бершова, одноголосно визнала суддю Кізюн недоброчесною", - зазначив Маселко. 

Також ВККС визнала суддю Мойсюка таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.
"Він припиняє участь у конкурсі (на посаду судді у Верховному суді)", - зазначив адвокат. 
Щодо судді Людмили Кізюн у 2015 році Вища рада юстиції України порушила дисциплінарну справу як щодо судді, яка виносила рішення у період масових акцій протесту з 22 листопада 2013 по 11 квітня 2014 року.

Щодо судді Бершова у ГРД зауважували, що вартість набутого майна кандидатом не відповідає задекларованим доходам та повідомляли про ймовірне використання кандидатом свого статусу судді для отримання вигоди ним та його родичами.

Згідно з висновком ГРД, суддя Мойсюк вчиняв дії, спрямовані на отримання службового житла у Києві за наявності об’єктивних можливостей придбати житло за власний рахунок, у зв'язку з чим допустив недоброчесну поведінку. 

Як відомо, 4 липня дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відсторонила від посад 2 суддів Дніпровського райсуду Києва Олександра Дзюбу та Мирославу Марченко за арешти активістів Євромайдану.
Більше про кандидатів на посади в оновленому Верховному суді можна прочитати тут.
Наталія Нечай, УП

Теми: Верховний суд
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