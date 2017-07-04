ВККС визнала недоброчесними трьох суддів
Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала недоброчесними трьох суддів.
Про це 4 липня повідомив адвокат і активіст Роман Маселко, посилаючись на результати розгляду висновків "Громадського ради доброчесності".
Зокрема йдеться про голову Харківського апеляційного адмінсуду Геннадія Бершова, суддю Вищого адмінсуду, кандидата на посаду судді ВСУ Миколу Мойсюка та суддю Солом’янського райсуду Людмилу Кізюн.
"ВККС погодилась з висновком "Громадської ради доброчесності" про визнання недоброчесним голови Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадія Бершова, одноголосно визнала суддю Кізюн недоброчесною", - зазначив Маселко.
Щодо судді Бершова у ГРД зауважували, що вартість набутого майна кандидатом не відповідає задекларованим доходам та повідомляли про ймовірне використання кандидатом свого статусу судді для отримання вигоди ним та його родичами.
Згідно з висновком ГРД, суддя Мойсюк вчиняв дії, спрямовані на отримання службового житла у Києві за наявності об’єктивних можливостей придбати житло за власний рахунок, у зв'язку з чим допустив недоброчесну поведінку.