ВККС визнала недоброчесними трьох суддів

Також ВККС визнала суддю Мойсюка таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

"Він припиняє участь у конкурсі (на посаду судді у Верховному суді)", - зазначив адвокат.

Щодо судді Людмили Кізюн у 2015 році Вища рада юстиції України порушила дисциплінарну справу як щодо судді, яка виносила рішення у період масових акцій протесту з 22 листопада 2013 по 11 квітня 2014 року.

Щодо судді Бершова у ГРД зауважували, що вартість набутого майна кандидатом не відповідає задекларованим доходам та повідомляли про ймовірне використання кандидатом свого статусу судді для отримання вигоди ним та його родичами.

Згідно з висновком ГРД, суддя Мойсюк вчиняв дії, спрямовані на отримання службового житла у Києві за наявності об’єктивних можливостей придбати житло за власний рахунок, у зв'язку з чим допустив недоброчесну поведінку.