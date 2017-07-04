Суд вирішив, що Штепі краще ще побути під арештом

Ленінський райсуду Харкова у вівторок відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу екс-мерові Слов'янська Нелі Штепі.



Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі прокуратури Харківської області, у вівторок на черговому засіданні у справі екс-мера Слов'янська суд допитав свідка з боку обвинувачення.

"На наступному засіданні, 20 липня, заплановано продовжити допит свідків", - повідомили в прес-службі прокуратури.



Також суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про скасування запобіжного заходу Штепі.



На думку адвоката екс-мера Дмитра Марченка, підстав для утримання під вартою його підзахисної немає.



"Ми клопотали про скасування запобіжного заходу, оскільки прокуратура в усіх клопотаннях про продовження (арешту) не обґрунтовує необхідність утримання Нелі Ігорівни під вартою. Немає факту, підтвердженого обвинуваченням, на підставі якої її необхідно утримувати під вартою відповідно до чинного КПК. Прокуратура не вказує на жодні ризики. Вона має обґрунтовувати необхідність продовження кожного разу, і кожного разу вона цього не робить", - сказав Марченко.



Як повідомлялося, раніше колегія Комінтернівського райсуду Харкова, що слухала справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, прийняла рішення про свій відвід. Тепер її справу слухають з початку вчетверте.



Штепу заарештували 13 липня 2014 року.



Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110(посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3(створення терористської групи або організації) Кримінальні кодекси України.



5 листопада 2014 року колегія суддів Червонозаводського райсуду вирішила направити провадження з обвинувачення Штепи до апеляційного суду Харківської області для звернення до Вищого спеціалізованого суду України (ВССУ) із розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення осудності.



У мотивувальній частині визначення суд посилався на те, що злочини, інкриміновані Штепі, скоювалися на території м. Слов’янська (Донецька область), тобто не у рамках територіальної юрисдикції Червонозаводського райсуду Харкова.

Крім того, свідки у справі живуть у Слов'янську і, якщо їм доведеться їздити на суд до Харкова, це може привести до затягування термінів розгляду справи.



ВССУ ухвалив постанову про розгляд справи стосовно Штепи у Червонозаводському райсуді Харкова.



4 лютого 2016 року було прийнято рішення про початок судового розгляду наново зі стадії підготовчого засідання у зв'язку зі зміною у складі колегії суддів. (Замість головуючого Дениса Чудовського, звільненого указом президента України Петра Порошенка за неправові рішення щодо активістів Революції Гідності, був призначений Віктор Єжов. А суддю Марину Міндарьову (у зв'язку з тривалою хворобою) замінила Світлана Салайчук)



Єжов був призначений суддею Червонозаводського райсуду Харкова в квітні 2015 року. До цього він працював у райсуді в Макіївці (Донецька обл).



26 січня 2017 року на черговому засіданні Червонозаводського райсуду Харкова у справі стосовно Штепи держобвинувачі заявили відведення головуючому судді Віктору Єжову, оскільки їм стало відомо про кримінальне провадження стосовно нього за ч.1 ст. 258-3 Кримінальні кодекси України (створення терористської групи або організації), зареєстрованому за матеріалами СБУ.

Після отримання інформації про розпочате розслідування, Єжов заявив самовідвід.



Того ж дня колегія суддів задовольнила клопотання держобвинувачення про відведення Єжова і його самовідвід.



Захист заявив клопотання про визначення осудності. Апеляційний суд Харківської області ухвалив постанову про розгляд справи стосовно Штепи в Комінтернівському райсуді міста.