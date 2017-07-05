Мосійчук скаржиться, що ДФС "послала Лозового в пішохідному напрямку"

Народний депутат з фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив Генеральній прокуратурі, що Державна фіскальна служба "скоїла злочин" відносно нардепа Андрія Лозового.

Це він зробив 5 липня прямо під час засідання регламентного комітету, де розглядають подання зняття недоторканості з Андрія Лозового.

"Хочу заявити про злочин працівниками ДФС. Протягом 2-х тижнів на депутатське звернення Андрія Лозового з проханням надати ППР (податкове повідомлення-рішення, на яке опирається подання прокуратури -ред.), щоб його можна було оскаржити в суді – ДФС відмовляється це зробити", - сказав Мосійчук.

"Вони посилають Андрія в пішоходному напрямі. Як це можна оскаржити?" – додав він.

Водночас генпрокурор Луценко пояснив, що згідно з чинним законодавством фіскальна служба має відправляти ППР на домашню адресу фігуранта.

"Що й було зроблено. Згідно з законом", – сказав Луценко.

Як повідомлялося, 5 липня регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генеральної прокуратури на притягнення Лозового до відповідальності.

Прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Андрія Лозового за підозрою в ухилянні від сплати податків.

Lozoviy (PDF)

Lozoviy (Text) ​

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Сам нардеп звинувачення відкидає, але попросив регламентний комітет підтримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканості.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП