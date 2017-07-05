Лозовой закликав Луценка поклонитися його мощам

Народний депутат з фракції "Радикальна партія" Андрій Лозовой просить регламентний комітет підтримати подання ГПУ про зняття з нього недоторканості.

Про це він заявив під час засідання комітету у середу.

"Це подання – це макулатура. Генеральна прокуратура хоче просто дискредитувати нашу політичну партію", - сказав він.

"Але я прошу підтримати це подання. Я нічого не боюся", - додав Лозовий.

Крім того під час представлення подання генпрокурором, Луценко зазначив, що ніяких доходів, крім зарплати в період 2007-2015 років Лозовой не отримував. Також ГПУ не знайшла даних про спадщину нерухомого майна Лозового.

"Щодо мощей, ми не знаємо, скільки точно вони коштують. Але експертиза показала мінімальну вартість 121 тисячу гривень", - сказав Луценко.

Це розлютило Лозового.

"Це святотатство говорити про оцінки святих речей. Я закликаю вас вклонитися цим мощам і покаятися", - обурився він.

Як відомо, Лозовой у декларації за 2015 рік задекларував колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття.

Крім того, в декларації Лозового вказана колекція з 72 ікон, колекція холодної зброї 19-20 століття з 32 одиниць, а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття.

За даними слідчих, Лозовой завдав державі збитків на суму 1 846 561,1 грн що "більш ніж у 3 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

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Роман Кравець, УП