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Суд щодо держзради Януковича продовжиться вже в липні

Четвер, 29 червня 2017, 14:51

Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд судового засідання про державну зраду екс-президента Віктора Януковича 6 липня.

Про це в ході судового засідання у четвер заявив суддя Владислав Дев’ятко.

До цього часу сторона захисту та обвинувачення мають надати суду всі письмові, аудіо-та відео файлів матеріалів досудового розслідування, які вивчатимуться в суді.

Як повідомлялося, у четвер Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

Суддя мотивував своє рішення тим, що Янукович навмисне уникає слідства, і є оголошеним у міжнародний розшук.

У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не врахував їхні аргументи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.

Представники прокуратури зачитали обвинувальний акт. Януковича звинувачують у пособництві російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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