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США розглядають способи залучення до Нормандського формату

Четвер, 6 липня 2017, 05:02

Державний департамент США вивчає способи залучення до переговорів Нормандського формату, але не в якості члена групи.

Про це заявили представники Державного департаменту США під час брифінгу щодо візиту держсекретаря Рекса Тіллерсона до Києва.

"З приводу українського питання, я скажу, що всі члени Нормандського формату – Франція, Німеччина, Україна і Росія висловили бажання, аби США були стороною, з якою вони могли б співпрацювати у переговорах, не як з членом Нормандського формату, але як з важливою підтримкою цього формату і співучасником у перговорах з імплементації Мінських домовленостей", - заявив представник Держдепу США.

"Тож на даний момент ми вивчаємо, як найкраще підтримати Нормандський формат і Мінські угоди", - додав він.

На уточнююче питання, чи мають США намір призначити спеціального представника у Нормандському форматі, представник Держдепу відповів, що США шукають будь-які шляхи, щоб бути корисними для цього формату та імплементації Мінських угод.

Він висловив переконання, що Мінські угоди є існуючими рамками і немає кращих опцій поза ними.

Теми: Мінські угодиСША
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