Держзрада Януковича: Порошенка допитують в апеляційному суді

П’ятого президента Петра Порошенка 15 червня допитують в Апеляційному суді Києва в рамках апеляції адвокатів президента-втікача Віктора Януковича на вирок у справі про державну зраду.

Джерело: відеотрансляція з зали суду на сторінці "Європейської солідарності" у Facebook, пресслужба "Народного фронту" в Facebook

Деталі: П’ятий президент прибув у суд як свідок. Наразі Порошенко відповідає на запитання сторони захисту Януковича, а також на питання суддів.

Усі у залі засідань перебувають у захисних масках у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У пресслужбі "Народного фронту" також повідомили, що, за словами адвоката Януковича, в суді нібито запланований допит колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у справі про держзраду четвертого президента.

Там нагадали, що Яценюк давав всі відповідні свідчення в суді першої інстанції, і запевнили, що він готовий невідкладно надати свідчення в Апеляційному суді.

Водночас у пресслужбі підкреслили, що жодної повістки про виклик у якості свідка на засідання 15 червня Яценюк не отримував.

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