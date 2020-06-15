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Держзрада Януковича: Порошенка допитують в апеляційному суді

Понеділок, 15 червня 2020, 12:04
Скриншот з відеотрансляції

П’ятого президента Петра Порошенка 15 червня допитують в Апеляційному суді Києва в рамках апеляції адвокатів президента-втікача Віктора Януковича на вирок у справі про державну зраду.

Джерело: відеотрансляція з зали суду на сторінці "Європейської солідарності" у Facebook, пресслужба "Народного фронту" в Facebook

Деталі: П’ятий президент прибув у суд як свідок. Наразі Порошенко відповідає на запитання сторони захисту Януковича, а також на питання суддів.

Усі у залі засідань перебувають у захисних масках у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У пресслужбі "Народного фронту" також повідомили, що, за словами адвоката Януковича, в суді нібито запланований допит колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у справі про держзраду четвертого президента.

Там нагадали, що Яценюк давав всі відповідні свідчення в суді першої інстанції, і запевнили, що він готовий невідкладно надати свідчення в Апеляційному суді.

Водночас у пресслужбі підкреслили, що жодної повістки про виклик у якості свідка на засідання 15 червня Яценюк не отримував.  

Передісторія:

  • Четвертий президент Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав експрезидента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні 2019 року адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Ірина Балачук, УП
Теми: ПорошенкоЯнуковичсправа про держзраду


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