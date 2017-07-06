Чиновники "Укрзалізниці" вимагали 4 млн за оренду землі в Пісківці

Затримані чиновники "Укрзалізниці" Тимошенко і Ященко вимагали від підприємця майже 4 мільйони гривень за неблокування договору оренди 9 га землі в смт Пісківка на Київщині.

Про це повідомляє прокуратура Києва, не називаючи імен.

Раніше повідомлялося про затримання "начальника департаменту майнових та земельних ресурсів А. (Андрія) Тимошенка та заступника начальника юридичного департаменту О. Ященка".

Слідчі столичної прокуратури спільно з оперативниками Служби безпеки України 6 липня провели кінцеву стадію спецоперації з документування факту "прийняття пропозиції неправомірної вигоди начальником та заступником начальника двох департаментів публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

"Вказані посадовці прийняли пропозицію директора одного з підприємств Київської області щодо одержання грошових коштів в сумі майже 4 млн гривень за вжиття ними особисто заходів щодо укладення договору оренди 9 га землі на території смт Пісківка Бородянського району на Київщині", – інформує прокуратура.

СБУ констатує, що чиновники "Укрзалізниці" вимагали за безперешкодне укладання договорів оренди землі з держпідприємством 150 тисяч доларів.

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК, їх затримали.

У прокуратурі підтвердили, що у приміщенні "Укрзалізниці" і за місцями проживання фігурантів справи проводять обшуки, вже "вилучено беззаперечні докази їх винуватості".

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Олена Рощенко, УП. Фото СБУ та прокуратури

