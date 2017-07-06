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Луценко зі скандалом пішов з регламентного комітету

Четвер, 6 липня 2017, 13:35
Луценко зі скандалом пішов з регламентного комітету
Twitter/БПП Солідарність

Генеральний прокурор Юрій Луценко після сварки з депутатами залишив засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядав подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Сварка генпрокурора сталася з депутатом-членом комітету Сергієм Шаховим.

Останній саме ставив запитання прокурорам щодо деталей справи Максима Полякова.

Генпрокурор спробував відповісти, але Шахов його перебив.

Після цього Луценко обурився, що йому не дають завершити виступ.

Луценко наголосив, що на засіданні комітету нардепи розмовляють про події, які не стосуються подання, намагаються відвернути увагу від конкретних фактів, займаються покриванням корупції.

"Все це – методи, щоби ввести в оману суспільство і розфокусувати від конкретного факту: помічник народного депутата за його дорученням отримує кошти хабара. На ці кошти купуються мобільні телефони. Їх можна вилучити тільки не порушивши вашу, обранці ви наші, депутатську недоторканність. Саме тому цей телефон за рішенням суду вилучається як доказ отримання хабара. Крапка!", – обурювався генпрокурор.

"Все було зроблено у відповідності до закону Приймайте рішення врешті решт і припиніть це самовбивство Верховної Ради", – резюмував Луценко і залишив засідання.

Зараз у засіданні комітету оголошено безстрокову перерву. Генпрокурор залишив будівлю комітетів, не давши коментар журналістам.

Чи повернеться він – невідомо.

В.о. голови комітету Павло Пинзеник зазначив, що засідання комітету не може продовжуватися без генпрокурора. Зараз комітет пустий.

 

Як повідомлялося, 6 липня регламентний комітет Верховної Ради взявся розглядати подання Генеральної прокуратури на притягнення Полякова до відповідальності.

На засіданні комітету продемонстрували відео, як помічниця Полякова отримувала, а потім передавала йому хабарі від агента НАБУ.

Нардеп у свою чергу заявив, що його помічників навмисне провокували на отримання хабара.

Як відомо, ГПУ просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, який підозрюється у отриманні хабара 7500 доларів і зловживанні службовим становищем.  

Роман Романюк, Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

Теми: недоторканністьВерховна РадаГенпрокуратура
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