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Суд утаємничив розгляд зміни запобіжного заходу для Насірова

Четвер, 6 липня 2017, 15:11

Солом'янський райсуд Києва слухає клопотання щодо зміни запобіжного заходу для екс-голови ДФС Романа Насірова у закритому режимі.

Таке рішення ухвалила суддя Світлана Кушнір за клопотанням захисту та на підставі права про нерозголошення медичних даних підозрюваного.

Захист Насірова подав клопотання про зміну запобіжного заходу, щоб отримати дозвіл на виїзд до Німеччини.

"Звертаю увагу шановного суду на те, що підозрюваний Насіров Роман Михайлович дозволу на розкриття своїх персональних даних та даних, що становлять лікарську таємницю, не надавав", — зазначив адвокат Насірова Андрій Кузьменко.

Сторона захисту просила ухвалити слухання клопотання у закритому режимі, посилаючись на те, що матеріали клопотання "ґрунтуються на документах, що містять лікарську таємницю".

Водночас прокурор Андрій Перов виступив проти переведення засідання у закритий режим, зазначивши, що "вдруге чує подібне клопотання" та вважає, що стан здоров'я Насірова "вже набув публічного розголосу".

Після цього суд пропонував ухвалити рішення про частково закрите засідання, тільки для адвокатів, що підтримала сторона захисту. Але прокурор зазначив, що частково закрите засідання обмежуватиме його, бо він не зможе апелювати до того, що скаже сторона захисту, тому просив, щоб засідання в такому разі було закрито повністю.

Вислухавши сторони, суддя винесла рішення про повністю закрите засідання.

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

26 червня суд продовжив на два місці зобов'язання Насірова щодо носіння електронного браслету.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Софія Лукашова, для УП

Теми: Насіровсуд
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