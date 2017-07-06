САП стверджує, що докази на Полякова отримано законно

Спеціалізована антикорупційна прокуратура запевняє, що усі докази у справі нардепа від "Народного фронту" Максима Полякова, отримані законно.

Про це повідомляє прес-служба САП.

"Наголошуємо, усі докази, які свідчать про причетність Максима Полякова до корупційної схеми, пов’язаної з нелегальним видобутком та продажем бурштину, зібрані детективами НАБУ та прокурорами САП у законний спосіб із дотриманням вимог законодавства", - йдеться у повідомленні.

"Гучні заяви народних обранців про "політичне переслідування" та "незаконність" доказів є нічим іншим, як спробою завадити подальшому розслідуванню фактів їхньої участі у незаконних оборудках", - додають у САП.

Як повідомлялося, на засіданні регламентного комітету ВР у справі щодо себе нардеп Максим Поляков заявляв, що "не існує жодної доказової бази" проти нього, і що працівники НАБУ намагалися незаконно потрапити у квартиру його помічниці.

Українська правда