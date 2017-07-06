Прокуратура: Неонацист з РФ причетний до вбивства близько 40 бійців

Головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина РФ Олексія Мільчакова, який керував неонацистським батальйоном бойовиків "Русич".

Про це у четвер повідомляє прокуратура на своєму офіційному сайті.

Обвинувальний акт скеровано до суду для "заочного" розгляду.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що О. Мільчаков з червня 2014 року по серпень 2015 року у складі створеного ним незаконного озброєного формування, так званої "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен" брав участь у складі терористичної організації "ЛНР", сприяв веденню агресивної війни проти України та зміні її меж у порушення порядку, встановленого Конституцією України", - сказано у повідомленні.

Також вказується, що в результаті злочинних дій Мільчакова, а саме влаштованої ним засідки 5 вересня 2014 року неподалік селища Привітне Слов’яносербського району Луганської області загинуло близько 40 військовослужбовців батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Зазначається, що українським законодавством йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як відомо, Мільчаков перебуває у списку осіб, щодо яких ЄС запровадив санкції.

Українська правда