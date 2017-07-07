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Військовому, що поранив журналіста в Кривому Розі, загрожує до 7 років

П'ятниця, 7 липня 2017, 11:15
Військовому, що поранив журналіста в Кривому Розі, загрожує до 7 років

Військовослужбовець, що поранив криворізького журналіста В'ячеслава Вовка, незаконно придбав зброю, носив і зберігав без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомили у прес-службі Криворізького відділу поліції, передає місцеве видання 1kr.ua.

 "Були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом необережного нанесення тілесного ушкодження. В ході розгляду даного кримінальної справи, працівниками поліції вилучено вогнепальну зброю, споряджену боєприпасами. Вогнепальну зброю підозрюваний в скоєнні злочину незаконно придбав, носив і зберігав без передбаченого законом дозволу", - повідомили у поліції.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) і за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В рамках даних статей підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що 6 липня оператор інформаційного порталу Кривого Рогу "Перший Криворізький" В'ячеслав Вовк отримав вогнепальне поранення в шию під час навчань військовослужбовців. Він був госпіталізований.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий РігполіціяЗМІ
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