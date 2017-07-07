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Розенблат про "фільм НАБУ": Це провокація

П'ятниця, 7 липня 2017, 11:33

Депутат БПП Борислав Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами для підтвердження подання на зняття недоторканності.

Про це нардеп сказав на засіданні регламентного комітету у п’ятницю після виступу генпрокурора.

Він сказав, що показане відео – хороший "художній фільм".

"Це провокація. І я уже подав відповідну заяву у ГПУ щодо деяких працівників правоохоронних органів, які умисно провокували мене на отримання хабара", – заявив Розенблат.

Він також переконаний, що уся справа проти нього – це помста за його "багаторічну війну з бурштиновою мафією".

Крім того, Розенблат у своєму виступі запевнив, що звинувачення його у змові з іншим депутатом не відповідають дійсності.

"Я ніколи не вступав ні у яку змову з народним депутатом Максимом Поляковим чи його помічниками", – заявив депутат.

Розенблат також заявив, що подання ГПУ щодо його затримання чи арешту безпідставні, бо він нікуди не збирається утікати з країни.

Крім того, нардеп запевнив, що не впливав на суди та прокуратуру в Житомирській області: "Жодного контакту для впливу на посадових осіб я не мав. Жодної можливості для впливу на посадових осіб Житомирської обласної ради, суди, прокуратуру – я не маю. Це все фальсифікація".

У свою чергу, генпрокурор Юрій Луценко сказав: "Перестаньте з себе грати ангела. Це не художній фільм, ми тут Безрукова не запрошували".

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Романюк, Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РаданедоторканністьГенпрокуратурабурштинкорупція
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