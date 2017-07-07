Розенблат обіцяє не тікати, але на прохання здати паспорти – мовчить

Народний депутат з фракції БПП Борислав Розенблат стверджує, що у разі зняття недоторканності не тікатиме з країни.

Про це він заявив під час засідання регламентного комітету у п'ятницю.

"Нікуди з країни тікати я не буду. Своє ім'я я відстою", - заявив він.

Розенблат переконував, що не брав жодних хабарів та готовий до захисту в суді.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький запропонував йому здати паспорти для виїзду за кордон.

"Ви кажете, що нікуди не тікатимете. У мене просто людське прохання: здайте свої паспорти, якщо нікуди тікати не збираєтеся", - запропонував прокурор.

Розенблат на ці слова не відповів.

Як відомо, ГПУ просить Раду зняти з Розенблата депутатську недоторканність, а також дозволити його затримання, арешт і притягнення до кримінальної відповідальності.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Кравець, УП