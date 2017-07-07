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Комітет дав добро на арешт Розенблата

П'ятниця, 7 липня 2017, 13:38

Регламентний комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканності з депутата від фракції БПП Борислава Розенблата та направив цей висновок Верховній Раді.

За таке рішення на засіданні у п'ятницю проголосували члени комітету.

Зокрема, комітет схвалив три подання Генеральної прокуратури - на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата. За перше подання члени комітету проголосували одностайно, щодо другого і третього  - п'ятеро за, троє утримались.

"Комітет вважає, що подання є законним, достатнім та обґрунтованим", - зазначив в.о. голови комітету Павло Пинзеник, коментуючи висновки щодо усіх трьох подань.

Усі висновки комітету надіслали до голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомлялося, на засіданні комітету в п'ятницю Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання хабарів Розенблатом.

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

Стаття, за якою народного депутата від БПП Борислава Розенблата хочуть притягти до кримінальної відповідальності, передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна як для особи, що вчинила особливо тяжкий корупційний злочин.

Розенблат - це вже п'ятий депутат ВР, щодо недоторканності якого на цьому тижні збирається регламентний комітет. Слід зазначити, що в його випадку комітет вперше повністю схвалив подання Генеральної прокуратури.

Більше про звинувачення ГПУ читайте у статті.

Роман Кравець, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаГенпрокуратуранедоторканність
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