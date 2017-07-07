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Вибухи в Луганську: повідомляється про загибель "народної міліціянтки"

П'ятниця, 7 липня 2017, 17:27

Сепаратистські ЗМІ заявляють, що в результаті вибуху в центрі окупованого Луганська загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено.

Про це йдеться в повідомленні сайту "Луганський інфоцентр".

"У результаті теракту загинула капітан медичної служби Народної міліції ЛНР, п'ятеро людей постраждали, в тому числі мирні громадяни", - сказано в повідомленні із посиланням на представника "народної міліції ЛНР".

У той же час російське інформагентство ТАСС пише, що в п'ятницю в Луганську стався ще один вибух, він прогримів у районі площі Героїв Великої Вітчизняної війни.

"Даних про постраждалих поки немає", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТАСС, вибух був більшої потужності, ніж перший, який стався за годину до нього.

"Співробітники правоохоронних органів і військовослужбовці народної міліції ЛНР розширюють зону оточення. На місце прибувають машини швидкої допомоги і пожежники, а також вибухотехніки", - пише видання.

 
 
 

Як раніше повідомляли сепаратистські та російські ЗМІ, в п'ятницю, близько 15:30, в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, прогримів вибух, було поранено жінку.

Теми: Луганськнадзвичайна подія
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