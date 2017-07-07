Проти "Миротворця" ведуть справу, журналістів кличуть у свідки

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження щодо публікації інтернет-ресурсом "Миротворець" списків журналістів, нібито акредитованих на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє слідче управління Головного управління Національної поліції.

"З метою об’єктивного розслідування та вжиття невідкладних заходів реагування поліція просить представників мас-медіа, чиї прізвища та контактні дані розміщені на сторінках вищезазначеного сайту та які внаслідок цього зазнали чи зазнають перешкоджання їхній законній професійній діяльності, звернутися до слідчого управління ГУНП у місті Києві для дачі свідчень у якості свідків із приводу зазначених фактів", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що слідче управління за дорученням прокуратури Києва розслідує провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

Як відомо, на початку травня 2016 року "Миротворець", що пише про злочини проти національної безпеки України, оприлюднив список представників ЗМІ, акредитованих терористичною організацією "ДНР".

На фоні обурення сайт перепросив за публікацію неактуального списку журналістів.

24 травня минулого року "Миротворець" оприлюднив оновлений список журналістів, які, на їхній погляд, "співпрацюють з країною-агресором". У переліку – 293 людини, в тому числі четверо українських журналістів, вказано поштові адреси на території Росії і номери телефонів.

Глава представництва ЄС Ян Томбінський і посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль закликали видалити з сайту "Миротворець" дані журналістів, акредитованих у так званих "ДНР" і "ЛНР".

Софія Лукашова, для УП