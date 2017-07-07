СЦКК про вибухи у Луганську: Бойовики можуть продовжити провокації

Українська сторона СЦКК застерігає, що вибухи в Луганську 7 липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомила прес-служба Спільного центру з контролю та координації.

Як відомо, сепаратистські ЗМІ у п’ятницю повідомляли, що в результаті вибуху в центрі Луганська загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено.

У СЦКК пізніше зазначили, що два вибухи пролунали близько 16 та 17 години.

"В першому випадку, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих терактів одна людина загинула, шістьох поранено", - зазначається у повідомленні.

Українська сторона СЦКК нагадала, що 25-го червня попереджала, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку.

Спостерігачі зазначали, що бойовики планували звинуватити у власних злочинах військових ЗСУ і таким чином зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.

"До того ж, бойовикам ОРЛО вигідно, щоб ці вибухи сталися саме на території ОРЛО, і щоб постраждали були мешканцями ОРЛО, бо так легше звинуватити у цьому українські спецслужби з метою створення відповідного фону під час обговорення ситуації на Сході України на саміті G-20", - вважають в СЦКК.

"Українська сторона СЦКК застерігає, що вибухи в Луганську 7-го липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку НЗФ. Наступні можуть статися протягом найближчих днів. Не виключено, за цим піде активізація дій НЗФ ОРЛО та ОРДО, яка у подальшому може привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України", - додається у заяві.

Українська правда