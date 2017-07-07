Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК про вибухи у Луганську: Бойовики можуть продовжити провокації

П'ятниця, 7 липня 2017, 21:44

Українська сторона СЦКК застерігає, що вибухи в Луганську 7 липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку незаконних збройних формувань.

Про це повідомила прес-служба Спільного центру з контролю та координації.

Як відомо, сепаратистські ЗМІ у п’ятницю повідомляли, що в результаті вибуху в центрі Луганська загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено.

У СЦКК пізніше зазначили, що два вибухи пролунали близько 16 та 17 години.

"В першому випадку, вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття, в іншому вибухівка спрацювала в автомобілі. За попередніми даними, внаслідок цих терактів одна людина загинула, шістьох поранено", - зазначається у повідомленні.

Українська сторона СЦКК нагадала, що 25-го червня попереджала, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку.

Спостерігачі зазначали, що бойовики планували звинуватити у власних злочинах військових ЗСУ і таким чином зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.

"До того ж, бойовикам ОРЛО вигідно, щоб ці вибухи сталися саме на території ОРЛО, і щоб постраждали були мешканцями ОРЛО, бо так легше звинуватити у цьому українські спецслужби з метою створення відповідного фону під час обговорення ситуації на Сході України на саміті G-20", - вважають в СЦКК.

"Українська сторона СЦКК застерігає, що вибухи в Луганську 7-го липня, можливо, лише початок серії подібних терактів проти мирного населення з боку НЗФ. Наступні можуть статися протягом найближчих днів. Не виключено, за цим піде активізація дій НЗФ ОРЛО та ОРДО, яка у подальшому може привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України", - додається у заяві.

Українська правда

Теми: Луганськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Луганськ
Склад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком
У Луганську прогриміли вибухи – ЗМІ
РосЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Луганську
Останні новини
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
Усі новини...
Реклама: